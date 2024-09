Un lago attorno al ristorante: "Ne usciremo anche questa volta"

Strade e campi allagati a Porto Potenza, mentre in una casa di San Girio è dovuta intervenire a tarda ora la Protezione civile, perché si era accumulato quasi un metro d’acqua mentre i proprietari si trovavano dentro. Sono stati questi i problemi maggiori causati dal maltempo, che si è abbattuto ieri in città. Le forti piogge hanno inondato i terreni agricoli presenti lungo la zona nord della frazione rivierasca. Non a caso, i disagi hanno riguardato anche "La Locanda del Tavolo Matto". La strada di accesso del ristorante è stata completamente ricoperta da acqua e fango. Ma per fortuna non ci sono stati danni alla struttura. Infatti, i titolari del locale hanno pubblicato ieri mattina un post su Facebook per spiegare la situazione: "Ne usciremo anche stavolta. Volevo comunque rassicurare che il Tavolo Matto per il momento non ha subito danni, ci sono solo problemi di accesso, che dovrebbero rientrare a breve. Grazie a tutti per la vicinanza". Sommersa dalle piogge pure la strada di via Rossini, situata nel Rione dei Musicisti. Per questo, ha fatto sapere il Comune di Potenza Picena sui social, la circolazione dei mezzi è stata interrotta e al contempo "sono stati allertati i tecnici, la polizia municipale e gli organi competenti". Invece, mercoledì sera i volontari della Protezione civile sono arrivati con le pompe idrovore in un appartamento al piano terra, nella frazione di San Girio. Lì sono intervenuti in emergenza, visto che i proprietari si trovavano in casa, e hanno dovuto togliere più o meno un metro d’acqua. Come se non bastasse, diversi smottamenti si sono verificati nella zone di campagna come strada di Pamperduto, Casette Antonelli e via del Mare, nel quartiere Semprinia. Ancora peggiore lo stato di via dei Pianetti, che è stata chiusa alla viabilità.

g. g.