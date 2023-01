"Un lavoro di squadra per la ricostruzione"

di Lucia Gentili

"Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la fiducia accordatami. Il mio pensiero, in questo momento, va ai terremotati e in particolare ai molti che ancora vivono nei moduli Sae". Sono le prime parole scritte dal senatore Guido Castelli, neo commissario alla ricostruzione per la ricostruzione post-sisma del Centro Italia. "Ero sindaco il 24 agosto 2016 quando la terra cominciò a tremare e non posso non tornare con la memoria a quella tragica sequenza sismica che devastò l’Appennino centrale – prosegue –. La ricostruzione richiede un grande gioco di squadra e, in questo senso, sarà decisiva la massima collaborazione con i governatori Acquaroli, Marsilio e Tesei che ringrazio per il sostegno e con i sindaci del cratere di cui, per esperienza diretta e concreta, conosco l’impegno quotidiano. Un ringraziamento mi preme rivolgerlo ai tecnici impegnati nella ricostruzione e, infine, al commissario Legnini, con il quale ho collaborato negli ultimi due anni come membro della cabina di coordinamento sisma". "Il presidente Meloni ha certamente optato per la scelta migliore: Castelli è stato sindaco di Ascoli Piceno per due mandati, consigliere e poi assessore in Regione con delega alla ricostruzione – ha dichiarato il sottosegretario al Mef (Ministero economia e finanze, ndr), Lucia Albano –. Recentemente il ministro Giorgetti mi ha conferito le deleghe anche in materia di ricostruzione post-sisma e dissesto idrogeologico. Insieme potremmo collaborare proficuamente per il bene delle popolazioni colpite dalle calamità". Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ringrazia l’uscente Giovanni Legnini per il lavoro svolto e lo slancio dato alla ricostruzione, e al tempo stesso fa gli auguri a Castelli. "Siamo certi che si instaurerà un proficuo colloquio e una collaborazione fattiva – afferma Sclavi –. Grazie al Pnrr e al Piano nazionale complementare per le zone del sisma siamo certi che Tolentino nei prossimi anni vedrà una crescita importante non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto economico e sociale". "Non ci sono dubbi sul buon operato di Legnini – aggiunge l’amministrazione comunale di Matelica capitanata da Massimo Baldini –, ora rivolgiamo un sentito messaggio di auguri di buon lavoro al senatore Castelli che quando vestiva i panni di assessore regionale ha sempre ascoltato le richieste e le esigenze dei territori colpiti dal sisma". "Confido che il nuovo commissario – conclude il sindaco di Ussita Silvia Bernardini – possa fin da subito favorire un’ulteriore semplificazione delle procedure, che consenta di velocizzare ancora di più il processo di ricostruzione".