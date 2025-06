Un lavoro e una casa, il futuro per 18 disabili

Sviluppare l’autonomia dei giovani con disabilità. È l’obiettivo del progetto dell’Ambito territoriale sociale 16, presentato a Camporotondo e finanziato con 715mila di fondi Pnrr. Coinvolge i 15 Comuni dell’Ats, dai quali provengono i partecipanti. Un percorso partito a ottobre 2023 che proseguirà fino a marzo: offre a 18 ragazzi con disabilità un’occasione verso l’autonomia abitativa e lavorativa. Fondamentale la collaborazione tra attori locali, che vede la gestione affidata alle cooperative Cooss Marche (per l’autonomia abitativa) e Opera (per la formazione e le attività lavorative). Camporotondo ha messo a disposizione l’ostello comunale dove, tramite Opera che lo gestisce, si stanno realizzando i laboratori per l’autonomia e la formazione nell’ambito informatico e dell’accoglienza turistica. Mentre il Comune di Tolentino ha provveduto a ristrutturare tre appartamenti con dodici posti: qui dopo l’estate si realizzerà il percorso per l’autonomia abitativa. Sono intervenuti il presidente dell’unione Monti Azzurri Giampiero Feliciotti, i sindaci Massimiliano Micucci di Camporotondo e Mauro Sclavi di Tolentino e il direttore dell’Ast di Macerata Alessandro Marini. "I fondi del Pnrr hanno consentito di avviare un percorso fondamentale per i giovani – ha detto il coordinatore dell’Ats 16 Valerio Valeriani –. Ma nell’ambito della disabilità si può e si deve fare ancora molto. Basti pensare ai posti letto per i disabili gravi: l’Ats 16 ne conta 13 liberi in attesa di convenzionamento e ha fatto richiesta per altri 12 con oltre 120 persone in lista di attesa in provincia". "Si parla spesso di luoghi da rivitalizzare nell’entroterra – ha concluso il presidente di Opera Fabio Alessandrelli, in rappresentanza anche della responsabile di Cooss Patrizia Branchesi Alessandrelli –. L’ostello di Camporotondo ci dimostra come la rinascita possa partire da progetti di inclusione affiancati all’accoglienza turistica".