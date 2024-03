"Un lavoro fittizio per avere il sussidio"

Avrebbe ottenuto un contratto di lavoro fittizio da un connazionale, così da avere poi diritto all’indennità di disoccupazione. Per questo ora è sotto processo per truffa il 49enne pakistano Ahmed Shameem. I fatti sarebbero avvenuti nel 2017. L’uomo avrebbe stipulato un contratto di lavoro domestico con un connazionale, indicando come sede di lavoro un appartamento a Corridonia dove poi, con i controlli, era venuto fuori che abitavano altre persone, che nulla sapevano di Shameem e del suo impiego in quella abitazione. Grazie a quel contratto fittizio però, intanto, il pakistano aveva maturato i requisiti per chiedere poi l’indennità di disoccupazione, intascando 2.770 euro. Ieri in tribunale per lui si è aperto il processo, rinviato dal giudice Domenico Potetti per iniziare a sentire i testimoni dell’accusa, citati dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo.