Un libro in memoria di Giuseppina Moscatelli

"Poeticamente" si intitola il libro della matelicese Giuseppina Moscatelli, prematuramente scomparsa, che verrà presentato oggi a partire dalle 20.45 nela sala conferenze della Fondazione Il Vallato in via Merloni 17B. Come spiegato da Vania Marcato e Fabio Bonso del Ruvidoteatro, che hanno organizzato l’incontro, "Giuseppina Moscatelli, Pina per tutti noi, era un continuo narrare, raccontare tutto quello che le era rimasto del tempo, Una persona con gli occhi che sorridevano e sognavano. Il suo amore per Matelica era grande e tutti noi ne abbiamo beneficiato. Le sue tante pagine scritte sono ora raccolte in questo libro, nato per volontà di suo marito, Euro Gatti, insieme alle figlie Emanuela e Annalisa". Oltre alla lettura dei testi, verranno proiettati per l’occasione alcuni video girati quando la Moscatelli frequentava l’Università degli Adulti.