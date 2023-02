Un libro sul portiere Ballarini

Sarà presentato domenica, alle 18 nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati, il quaderno sportivo "Gastone ‘Fabio’ Ballarini--Un portiere nella storia", curato da Fiorenzo Santini e Michele Rossi. In 36 pagine viene narrata la carriera del calciatore, nativo di Camerano, ma che ben presto si trasferì a Porto Recanati. Dopo un inizio da ciclista (fu campione regionale Allievi nel 1955), nel febbraio del 1957 debutta da portiere nel Portorecanati, per poi arrivare in serie A. E con il Foggia, nel campionato 1965-66, sarà lui il primo portiere della Serie A a subentrare con il numero 12. La parte finale è dedicata alla famiglia Ballarini, tra cui il nipote Sbaffo, capitano della Recanatese.