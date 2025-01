Un locale oltre le barriere. Il bar del campo dei Pini rinasce grazie ai ragazzi dell’Anffas

Inaugurata la caffetteria "Tuttincluso" allo stadio dei Pini. L’impresa sociale, nata all’interno dell’Anffas, si occupa di inserimento lavorativo di ragazzi diversamente abili. Il presidente Marco Scarponi racconta: "Sarà un luogo di qualità e professionalità, i nostri ragazzi sono stati preparati per questa attività, che è senza scopo di lucro ma da sostenere. La sfida è dimostrare che si possono fare certe cose anche con persone disabili. Diventano anche loro parte del tessuto economico, portando un nuovo modo di vedere il futuro".

Alla partecipatissima inaugurazione erano presenti anche il vescovo Nazzareno Marconi, il sindaco Sandro Parcaroli e Cesare Bocci, testimonial dell’Anffas. "Il lavoro dà dignità – sottolinea Marconi –. Non si tratta solo di dare assistenza; bisogna fornire a questi giovani la possibilità di costruire la propria vita. Servono competenza e vicinanza; è bellissimo che nascano queste esperienze". Parcaroli ha evidenziato come "la città si riappropria di un pezzo di storia, qui allo stadio dei Pini".

Ipazia Mariotti, responsabile del nuovo locale di Tuttincluso, che ha anche un negozio a Macerata sotto Palazzo degli Studi, spiega: "Lavoreremo anche con l’alberghiero, con due ragazzi fissi al bar, due in cucina e molti che fanno alternanza scuola-lavoro o stage. Faremo colazioni e aperitivi con prodotti locali di qualità". Secondo Bocci, "questa che offrono Anffas e Tuttincluso è una grande opportunità sia per la comunità che per i ragazzi. Vederli lavorare qui è una gioia straordinaria. L’obiettivo dell’Anffas è dare indipendenza. Spero di far sempre parte di questa grande famiglia".

Emanuela Passeri, responsabile dell’impresa sociale Tuttincluso, ribadisce che "faremo anche formazione. Saremo un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro. Abbiamo prodotti ottimi e professionalità, vogliamo far vedere che si può fare impresa anche in questo modo. Scoprirete strada facendo la nostra qualità, il nostro mondo".