Un lunga "Notte d’estate" Concerti e street food

Questa sera a Pollenza c’è la Notte d’estate, a cura della Pro loco Corporazione del Melograno. Dalle 18 aprono le botteghe della 29ª Esposizione di antiquariato, restauro e artigianato artistico e dalle 19 street food in piazza della Libertà. Dallle 21 in piazzetta Ricci si esibirà il gruppo musicale "Almonauti" e sarà possibile degustare la birra artigianale del birrificio Malaripe. Dalle 22.30, in piazza della Libertà, concerto rock dei "Jack & The Jackals" e a seguire dj set con i pollentini Great Loco e Marco Mosk. Domani, invece, dalle 16 al Parco Salvo d’Acquisto, l’associazione carabinieri in congedo sezione di Pollenza curerà l’iniziativa rivolta ai bambini "Vivere il parco", tra giochi, gonfiabili e intrattenimento per tutte le età. Dalle 17 letture condivise con le volontarie di ’Nati per leggere’, mentre dalle 17.30 saranno itineranti le sei bande musicali di Pollenza e Comuni limitrofi. Dalle 19 ancora street food in piazza, accompagnato dai dj Great Loco e Marco Mosk. Entrambi i giorni, dalle 19.30 alle 24, visitabili il Museo civico di Palazzo Cento, il Museo della Vespa e il teatro Verdi.