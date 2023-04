Un lungo weekend in compagnia della musica live d’autore

Al bar teatro di Villa Potenza continuano gli appuntamenti con la musica live, stasera alle 21, si parte con la musica d’autore di Mattia Ferretti, che presenta un suo progetto di inediti in italiano, collocandosi nel panorama rockrap rock. Domani invece, sempre alle 21, saliranno sul palco i Cheap Tequila che nascono nel 2010 come power trio con l’intento di celebrare la tradizione musicale degli Stati Uniti del Sud, un incrocio di stili e culture che da vita a tanti sottogeneri e che si può definire “Roots”. Domenica, dalle 21, due gruppi si alterneranno sul palco, i Buck’s Boogie e i Project Czar. I Buck’s Boogie sono una formazione nata nel 1990, derivante dai Cry of Death, band dei primi anni 80. Suonano brani che spaziano dai Clash a Bruce Springsteen e negli ultimi anni propongono il loro repertorio musicale, rock italiano, con influenze dei grandi gruppi rock tra cui Clash, Springsteen, John Cougar Mellencamp e U2. I Project Czar nascono da un’idea del cantautore e chitarrista Ivan Perugini, da anni attivo sulla scena hard & heavy italiana. Il primo album pubblicato, l’omonimo Project Czar (2008), sarà suonato dal vivo dai Sun King. La band ha l’opportunità di esibirsi come spalla per batteristi del calibro di Mike Terrana, John Macaluso, i Meganoidi, il chitarrista Frank Ricci e Don Airey. Lunedì alle 17, grande chiusura con il sound degli Stuff Enuff, che ripercorreranno il sound delle band che hanno scritto la storia della musica rock.