"Un lupo a cento metri da casa. Ha provato a forzare la recinzione"

Un lupo prova ad entrare nella recinzione di una casa, il proprietario se ne accorge e lo allontana, salvando così i suoi animali domestici. A dare l’allarme sono stati i cani, che abbaiavano impauriti. È quanto accaduto nella mattinata di ieri in contrada San Domenico, la strada appena sopra la piscina comunale di Civitanova Alta, non lontano dall’ospedale cittadino. Non una zona di campagna isolata, ma nei pressi delle abitazioni e della strada. Zone, quindi, piuttosto frequentate durante la giornata.

"Erano circa le 7.30, giorno pieno – ha raccontato il proprietario dell’abitazione –, quando ho sentito i cani abbaiare insistentemente. Io ero uscito per dare loro da mangiare appena cinque minuti prima. Mi sono affacciato e ho visto un grosso lupo, alto e slanciato, probabilmente un maschio, che girava intorno al recinto di casa, come per provare ad entrare. Ho urlato per allontanarlo e dopo poco il lupo se ne è andato".

Il lupo si è allontanato in direzione ovest, facendo perdere le sue tracce nel giro di pochi minuti. "Era a meno di centro metri da me. Era solo, ma non so dire quanti ce ne siano in zona", ha concluso il proprietario dell’abitazione in contrada San Domenico, certamente sorpreso da un incontro ravvicinato del genere.

Proprio in quella zona, soltanto alcuni mesi fa, i volontari dell’associazione Cst (Caccia-Sviluppo-Territorio) avevano soccorso un lupo colpito da una macchina in transito lungo la strada provinciale che va verso Civitanova Alta.

L’animale si era andato a rifugiare in un campo che costeggia la carreggiata. Ormai i casi di avvistamenti di animali selvatici, come lupi o cinghiali a spasso indisturbati tra le case, sono davvero molto frequenti. Non solo di notte, ma anche alla luce del sole, come avvenuto ieri. E c’è parecchia preoccupazione tra i residenti, anche per le sorti dei loro animali domestici, spesso attaccati e uccisi da lupi e cinghiali. Avvistamenti e segnalazioni anche in contrada San Savino (nella foto)e in zona Asola, a Civitanova Alta.

Chiara Marinelli