Un macchinario d’avanguardia per Dermatologia

Un videodermatoscopio digitale per mappare i nei e svolgere dunque un’efficace attività di prevenzione. È quello donato dalla Fondazione Colonna all’Unità operativa di Dermatologia dell’ospedale di Macerata, diretta da Marco Sigona. Grazie a questa tecnologia d’avanguardia, giovedì lo stesso primario ha effettuato uno screening gratuito e di beneficenza. "Questa prima iniziativa di prevenzione, organizzata in collaborazione con la Fondazione Colonna, l’Ast e il Banco di Solidarietà di Macerata – sottolinea Sigona – è l’inizio di un percorso che vorremmo ripetere nei prossimi mesi calendarizzando altri incontri. Lo screening ha coinvolto dodici pazienti selezionati tra soggetti meno abbienti e con difficoltà nell’accesso alle cure. Ringrazio in particolare i dottori Daniele Dusi e Paolo Lupetti per la preziosa collaborazione offerta". Negli ultimi anni l’incidenza del melanoma cutaneo, uno dei tumori maligni più aggressivi, è notevolmente aumentata, ma oggi – grazie anche ai grandi progressi della tecnologia applicata alla medicina – la sopravvivenza può essere vicina al 100% se l’individuazione di questa patologia avviene in forma precoce: dopo i 40 anni è fondamentale fare un esame periodico della cute, ai fini della prevenzione oncologica. "La mappatura computerizzata dei nei attraverso il videodermatoscopico digitale viene eseguita con una videocamera che, attraverso ottiche intercambiabili ad altissima risoluzione, prevede la possibilità di analizzare nel dettaglio anatomico la lesione pigmentata, fotografare e memorizzare su un database le lesioni dubbie per un monitoraggio di confronto nel corso del tempo", spiega Sigona. Rigraziamenti alla Fondazione Colonna, per aver donato una tecnologia d’avanguardia, anche da parte di Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast.