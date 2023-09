Un maceratese a Venezia Galassi: "Vi racconto la forte resistenza delle ragazze afghane"

di Lucia Gentili

Il regista maceratese Alessandro Galassi torna al Lido. Mercoledì, all’80ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, all’hotel Excelsior ha presentato il suo docufilm "The Dreamers: Afghan Women’s Resistence". Si tratta di un corto di quindici minuti, un documentario che racconta storie di resistenza di ragazze afghane. Non è in concorso a Venezia 80, ma è stato svelato in un incontro che ha visto protagonisti lui e la giornalista e inviata di Avvenire, Lucia Capuzzi, con la testimonianza diretta di una donna afghana, Faitama Haidari.

Galassi, 45enne, è nato nel capoluogo di provincia. Finita la scuola, durante la guerra in Kosovo, è partito come volontario nei campi profughi in Albania con il Gus di Macerata; in quell’occasione ha conosciuto un’inviata del programma televisio ’Chi l’ha visto’. "Non ricordo come sono riuscito a convincerla, ma alla fine mi ha organizzato un incontro con un’importante autrice di Rai 3". E così è iniziata la sua avventura. Ormai vive a Roma da 25 anni; trascorre qualche mese l’anno a Città del Messico, coprendo per Rai Italia tutto il Sud America. È già stato a Venezia diversi anni fa, con Marche Film Commission, a presentare "Il posto della neve", sul caso della scomparsa della baronessa Rothschild, il giallo dei Sibillini che per mesi balzò agli onori della cronaca nera nazionale e internazionale.

"A giugno sono stato in Afghanistan con l’amica e collega Capuzzi - racconta Galassi, spiegando com’è nato ’The Dreamers’ -: è stata un’esperienza molto intensa. Non conoscevo molto di quella parte di mondo ma, come tutti, ricordavo la potenza di quelle immagini, l’aeroporto di Kabul nell’agosto 2021 quando se ne andarono gli americani, i volti di giovani ragazzi con vecchi kalashnikov in mano, i talebani, le donne coperte da un burka nero. In questo viaggio ho scoperto che la realtà è molto più complessa. L’incontro più sconvolgente è stato con le ragazze. Siamo andati in una scuola nel nord dell’Afghanistan dove un’associazione locale di giovani, grazie al sostegno della comunità e al consiglio degli anziani, organizza corsi che permettono alle ragazze di studiare inglese, informatica, matematica, scienze e ognuna che termina il corso insegna a domicilio alle bambine del villaggio. Ho visto veli colorati e nessun burqa nero. Con loro abbiamo iniziato (promosso da Avvenire) anche un corso online di giornalismo. Il mio progetto è realizzare da questo corso un film collettivo con le ragazze. Sono giovani e hanno una grande voglia di raccontarsi: come tutte le adolescenti nel mondo, sono molto brave a usare il telefonino, spero di riuscire a fare il film per il 2025. E’ una grande sfida, anche artistica; ovviamente le ragazze per la loro sicurezza non possono mai apparire in volto. Sono a Venezia anche nella speranza di raccogliere interesse da parte di distributori stranieri".

Galassi torna a Macerata per le feste. "In questo momento non ho progetti dedicati alle Marche: ci sarebbe molto da raccontare, è una terra strana e densa, ma è come se per scelta o distrazione preferisse rimanere nascosta – conclude -. Forse le cose cambieranno. Comunque, ho comprato un rudere isolato vicino al parco dei Sibillini, un luogo magico. Il mio sogno è ristrutturarlo e ritirarmi presto a vivere là".