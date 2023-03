Un manifesto contro il gioco d’azzardo: "La lotta alle dipendenze riguarda tutti"

di Lucia Gentili

Il "Manifesto del Non Azzardo", decalogo di principi da condividere con tutto il contesto sociale. E il "Toolkit Azzardo", una guida pratica per affrontare le circostanze in cui il gioco d’azzardo diviene un problema, dedicata a istituzioni, operatori del settore, ai giocatori e ai loro familiari. Queste due iniziative sono state presentate ieri in conferenza a Tolentino dal Dipartimento dipendenze patologiche Ast (Azienda sanitaria territoriale) Macerata per il contrasto all’azzardo patologico.

Un risultato raggiunto insieme all’associazione Glatad onlus, alle cooperative sociali Pars "Pio Carosi" Berta 80 onlus, Cooss Marche e all’Ama (Auto mutuo aiuto). Sono intervenuti, tra gli altri, il vicesindaco Alessia Pupo, il dottor Gianni Giuli, direttore del dipartimento con il comunicatore Paolo Nanni; presente anche l’assessore ai servizi sociali di San Severino Michela Pezzanesi. Il dottor Giuli ha spiegato che il luogo di lancio delle due iniziative è stato scelto con cura.

"La lotta alle dipendenze – ha spiegato il direttore – non è un’urgenza che riguarda solo le zone costiere, dove la maggiore densità abitativa e produttiva rende le problematiche più evidenti. I Comuni dell’entroterra, per i quali le ferite del terremoto sono ancora aperte , vivono criticità altrettanto intense. Quando ci sono sofferenze e frammentazione sociale, considerando anche il doppio trauma sisma-Covid, le dipendenze purtroppo trovano terreno fertile. Il fenomeno è ancora più complesso negli ultimi periodi con il gioco online". "Tolentino non è esente – afferma la vicesindaco Pupo –. Con queste strategie pensiamo di poter essere utili a risolvere e, se possibile, prevenire tutte quelle criticità che riguardano non solo gli individui ma anche le loro famiglie e le attività personali, con una spirale che investe soggetti di tutte le età, dai giovani agli anziani. È necessario informare: i Comuni possono essere di ausilio agli operatori e alla comunità". "Si tratta di una malattia – è intervenuto Nanni –, non un vizio". Un problema di salute pubblica e una battaglia anche culturale. Il Manifesto è ufficialmente online e sottoscrivibile: si invitano ad aderire Comuni, scuole, associazioni, media, esercenti. L’adesione è gratuita e si realizza tramite accesso al link, o scrivendo a [email protected], o chiamando il 3423995950. Hanno aderito anche San Severino, Pioraco e Castelraimondo. Il Toolkit azzardo è un documento approfondito e ad alta fruibilità che può essere scaricato gratuitamente nella pagina stammibene.infotoolkit. Una sorta di cassetta degli attrezzi in cui vengono riportate tutte le informazioni riguardanti la tutela e l’assistenza di chi è vittima degli effetti legati all’azzardo, e incontra problemi economici e legali derivanti da un approccio d’abuso o fuori controllo.