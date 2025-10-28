Un manifesto invita al convegno di venti anni fa

In pieno centro a Civitanova, un cavalletto di legno su cui poggia un manifesto pubblicizza un convegno tenuto ben venti anni fa. Da quale deposito sia stato riesumato non è ben chiaro, ma fa bella mostra di sé lungo uno dei vialetti del Lido Cluana, alle spalle della palazzina sud. Chi vi transita si trova a leggere della presentazione di un libro dal titolo "Antonino Caponnetto, eroe contromano in difesa della legalità" incentrato sulla figura del magistrato scomparso nel 2002. Il poster che informa dell’iniziativa mostra i segni del tempo, ma sta lì impettito da alcuni giorni e ad andare a leggere i dettagli si scopre che il convegno risale al 15 gennaio del 2005. Venti anni fa, ma il supporto pubblicitario se ne sta lì, annunciando peraltro ospiti scomparsi come la moglie del magistrato, Elisabetta Baldi Caponnetto, morta lo scorso settembre. Quel cavalletto è un po’ il simbolo dell’abbandono in cui è lasciato questo angolo del centro, che dovrebbe tornare a splendere dopo la riqualificazione del Varco sul mare, ma che intanto mostra l’incuria in cui naviga tanto che, poco più in là, da mesi è tollerato da parte del Comune anche un cestino dei rifiuti rotto e appoggiato in terra. I commercianti non a caso chiedono da tempo più attenzione.