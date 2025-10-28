Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto portavalori A14Morta folgorataRyanair nuovi voli Morto autostradaPrimo consiglio MarcheFebbre come abbassarla
Acquista il giornale
CronacaUn manifesto invita al convegno di venti anni fa
28 ott 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Un manifesto invita al convegno di venti anni fa

Un manifesto invita al convegno di venti anni fa

Un angolo di degrado nella centralissima zona del Lido Cluana. Da tempo chiesta più attenzione

Il cavalletto con il convegno del 2005

Il cavalletto con il convegno del 2005

In pieno centro a Civitanova, un cavalletto di legno su cui poggia un manifesto pubblicizza un convegno tenuto ben venti anni fa. Da quale deposito sia stato riesumato non è ben chiaro, ma fa bella mostra di sé lungo uno dei vialetti del Lido Cluana, alle spalle della palazzina sud. Chi vi transita si trova a leggere della presentazione di un libro dal titolo "Antonino Caponnetto, eroe contromano in difesa della legalità" incentrato sulla figura del magistrato scomparso nel 2002. Il poster che informa dell’iniziativa mostra i segni del tempo, ma sta lì impettito da alcuni giorni e ad andare a leggere i dettagli si scopre che il convegno risale al 15 gennaio del 2005. Venti anni fa, ma il supporto pubblicitario se ne sta lì, annunciando peraltro ospiti scomparsi come la moglie del magistrato, Elisabetta Baldi Caponnetto, morta lo scorso settembre. Quel cavalletto è un po’ il simbolo dell’abbandono in cui è lasciato questo angolo del centro, che dovrebbe tornare a splendere dopo la riqualificazione del Varco sul mare, ma che intanto mostra l’incuria in cui naviga tanto che, poco più in là, da mesi è tollerato da parte del Comune anche un cestino dei rifiuti rotto e appoggiato in terra. I commercianti non a caso chiedono da tempo più attenzione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata