Un master per gestire i fondi del Pnrr Intesa tra atenei e Fondazione Carima

di Barbara Palombi

"Siamo orgogliosi di essere riusciti a creare questo importante partenariato con l’Università di Camerino e Macerata". Con queste parole, nella cornice di Palazzo Ricci, Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Fondazione Carima, ha annunciato l’avvio del master universitario di primo livello in "Esperto in programmazione, valutazione e gestione degli investimenti pubblici e manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione". Una giornata importante che ha visto concretizzarsi la collaborazione fattiva tra i due atenei e la Fondazione Carima, che hanno firmato la convenzione che disciplina il rapporto collaborativo tra i tre enti. Il nuovo corso fa parte degli accordi firmati nel 2022 dalla Fondazione, per realizzare progetti di formazione rivolti non solo agli studenti, ma anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche provinciali. "L’obiettivo che vogliamo perseguire – prosegue Del Balzo Ruiti –, è sostenere i Comuni, con delle iniziative che possano offrire degli strumenti concreti da impiegare nella crescita socio-economica del territorio. Il master sarà aperto ai giovani laureati e ai dipendenti pubblici che acquisiranno le competenze e conoscenze in materia di progettazione europea ed assistenza tecnica nella gestione e rendicontazione dei fondi del Pnrr". La Fondazione Carima coprirà il 50% del costo d’iscrizione che ammonta a 2.500 euro, per 15 partecipanti che fanno parte della pubblica amministrazione della provincia di Macerata. Il master inizierà la prossima primavera e durerà un anno, per un totale di 1.500 ore complessive. Le lezioni si svolgeranno nell’aula verde dell’Abbadia di Fiastra. "Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione – spiega Claudio Pettinari, rettore Unicam – che ci consente di dare concretezza all’accordo firmato nei mesi scorsi con la Fondazione e di avviare un percorso formativo in sinergia con l’Università di Macerata. Unicam ha subito accolto la proposta della Fondazione Carima, mettendo a disposizione del territorio tutte le competenze e le tecnologie necessarie, nella certezza che potremo portare un contributo concreto". "Le risorse finanziarie che l’Unione Europea ha stanziato a favore dell’economia italiana – conclude il rettore dell’Università di Macerata, John McCourt –, attraverso il Pnrr, richiedono competenze specialistiche, per questo dobbiamo lavorare insieme, fornendo tutti gli strumenti necessari ai nostri studenti".