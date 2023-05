Un matrimonio lungo 60 anni: festeggiano Crocetti e Mattetti

Nella vita ne hanno subite tante, ma l’amore e il senso della famiglia hanno consentito loro di reagire a tutte le difficoltà e un paio di giorni fa hanno celebrato il 60° di vita coniugale insieme. Si tratta di Maddalena Mattetti, 83 anni, e di Nazzareno Crocetti, 89. Le nozze di diamante le hanno celebrate domenica al ristorante Dune, ove hanno riunito, oltre i figli Roberta e Gianluca (consigliere comunale e presidente della Commissione Cultura), nipoti, pronipoti e una cinquantina di persone tra parenti e amici. I due personaggi sono noti a Civitanova, dove per quasi mezzo secolo hanno gestito in via Vodige la storica lavanderia industriale Crocetti, introducendo l’innovativo servizio di noleggio biancheria per alberghi, ristoranti e comunità. Una vita lunga insieme e un amore che ha permesso loro di superare anche alcune tragedie che hanno segnato la loro esistenza. Lena e Nazzarè (così per tutti) hanno infatti perso il figlio Roberto in giova età, mentre Maddalena ha vissuto nel 1974 la fine tragica del fratello Gabriele, metronotte, 29 anni, colpito a morte nel corso di un tentativo di rapina a Milano. Ad ucciderlo un minorenne, che scontati un paio di anni di riformatorio e tornato in libertà, si rese protagonista di altri quattro omicidi per i quali venne condannato all’ergastolo. Fatti che hanno lasciato il segno, ma Lena e Nazzarè hanno saputo superare anche questo. Complimenti e nuovo appuntamento alle nozze di platino. Tra dieci anni.

Giuliano Forani