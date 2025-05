Un medaglione dedicato a Leopardi

Le collezioni del Centro nazionale di studi Leopardiani di Recanati si arricchiscono di un nuovo tassello: un medaglione in plastilina, creta e gesso creato dall’artista recanatese Manuela Benedettucci per omaggiare Giacomo Leopardi nel 220° anniversario della sua nascita (2018). Il manufatto, realizzato in bassorilievo, raffigura il busto del poeta nel profilo sinistro, e richiama due tradizionali immagini leopardiane: la maschera funebre, i cui tratti sono riprodotti fedelmente nel volto, e il ritratto di Domenico Morelli, dal quale è ripresa la foggia degli abiti.

Il presidente del Cnsl, Fabio Corvatta, ha accolto con riconoscenza il gesto riconoscendo quanto sia forte e sentito il ricordo leopardiano tra i contemporanei: "Il potere di Giacomo Leopardi è quello di continuare a comunicare al presente valori, pensieri e suggestioni che da oltre 200 anni parlano ai lettori raccontando a ognuno parti di sé e svelando lati inediti della società. Sono grato a Manuela Benedettucci per aver voluto donare la sua opera al Centro nazionale di studi leopardiani, che fin dalla sua fondazione ha fatto della divulgazione dell’opera e del pensiero di Leopardi il proprio mandato istituzionale".