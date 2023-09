Un Meeting a Tolentino su Jane Austen: Incontro Letterario con Sanditalians

Questo fine settimana Tolentino sarà ’invasa’ da turisti letterari provenienti da tutta Italia. Domani (molti arrivano già da oggi), dalle 9.30 alle 19, la Sala Mari del Miumor (Museo internazionale dell’umorismo nell’arte) ospiterà il terzo Meeting Sanditalians sul tema "Jane Austen e l’Ottocento inglese". L’incontro è organizzato dal gruppo Facebook Sanditon-Italia (Sanditalians), con amministratrice Annalisa Preziosi, nato il 21 settembre 2020. Era da poco tempo terminata la prima stagione di "Sanditon", serie tv inglese tratta dall’ultimo romanzo incompiuto di Jane Austen, ambientato appunto a Sanditon, immaginaria località balneare. Il gruppo Fb ad oggi conta circa 1652 membri (ribattezzati Sanditalians), ai quali vanno aggiunti i followers su Instagram, Twitter, Tik Tok, YouTube e Pinterest; parlano di libri, film, serie, tè ecc. Il primo meeting si è svolto a Roma, il secondo in provincia di Milano e questo a Tolentino, "dove abitano due colonne portanti del gruppo", spiega Annalisa. "Per ora abbiamo una quarantina di adesioni. Arriveranno persone da tutta Italia fin da oggi, distribuendosi tra i vari hotel e b&b della città – aggiunge –. Jane Austen sarebbe molto soddisfatta della location (il Miumor) vista l’ironia sottile tra le righe dei suoi romanzi". La giornata sarà introdotta dalla Preziosi, con la consigliera comunale Samanta Casali e la presidente dell’associazione Tolentino Arte e Cultura Chiara Marchetti. Si susseguiranno gli interventi di Noemi De Santis, Carla Mancini, Alessandra Capponi, Samuela Casali (nota come Cassandra Lloyd), Adriana Spada, Amalia Frontali, Michela Alessandroni, Silvia Ogier, cofondatrice e presidente della Jane Austen Society of Italy con il vicepresidente Giuseppe Ierolli. Per iscriversi (partecipazione gratuita) è consigliabile prenotare alla mail a [email protected].