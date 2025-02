Un mese a caccia dell’affare. Saldi, bilancio tra alti e bassi: "Soddisfatti, guardiamo avanti"

Pareri contrastanti sull’andamento dei saldi invernali da parte dei negoziati del centro maceratese, da inizio gennaio alle prese con la proposta di sconti sulla merce di stagione. Per alcuni le vendite procedono bene, come nel caso del negozio Bordi, in corso Cavour. "I saldi di gennaio sono andati discretamente – spiegano Ludovica Mogetta e Samuela Tribuzi –, c’è stato un buon movimento ed è andata anche un po’ meglio rispetto a gennaio 2024. Abbiamo deciso di restare aperti anche la domenica e questo sicuramente ha aiutato. La parola ‘sconti’ attira sempre e a noi fa piacere che continui ad esserci una buona attenzione al prodotto: rispetto alla vendita online, ormai diffusissima, nei negozi fisici si crea ancora il legame col cliente, che è quello che fa la differenza".

Soddisfazione anche per la vicina parafarmacia L’albero della vita, come spiegano Chiara Borgetti e Raffaella Balsamo. "Siamo molto soddisfatti dell’andamento di gennaio – sottolineano –, qui in corso Cavour c’è sempre il problema legato al parcheggio, ma nonostante questo la gente arriva. I nostri saldi sono solo su calzature e maglieria, quindi sulla classica merce di stagione; ogni mese, però, ci attiviamo sui social con promozioni anche su integratori e sanitaria. È importante sapersi rinnovare e stare dietro ai cambiamenti di mercato: facendo questo si lavora". Per Seta cruda, in corso Cavour, bilancio in linea con i saldi dello scorso anno. "Siamo abbastanza soddisfatti dei saldi, più o meno sullo stesso livello dello scorso anno – afferma Noemi Aquilani –. Il nostro è di fatto un settore penalizzato in questo periodo storico, soprattutto per negozi come questo che si affacciano su una fascia medio-alta di pubblico: i costi aumentano mentre i portafogli restano sempre gli stessi. Inoltre i repentini cambiamenti climatici non aiutano, se le temperature si alzano prima del tempo i clienti preferiscono aspettare l’arrivo del nuovo capo che comprarne uno in sconto".

Silvia Sacchi del negozio Primadonna, in corso Matteotti, afferma: "Rispetto allo scorso anno c’è meno giro ed è venuta meno gente; si spera che andando avanti i saldi vadano meglio, gli sconti si alzeranno e la gente sarà più invogliata". Gennaio soddisfacente, invece, nel bilancio tracciato dal l vicino negozio Joie. "Siamo in linea con lo scorso anno – spiega la titolare Flora De Angelis –; è vero che mi aspettavo una partenza migliore dei saldi, dato anche che per me il 2024 si è chiuso bene, ma non mi lamento. Ci sono sempre giorni in cui si lavora di più e giorni più tranquilli. Del settore bambino, poi, c’è un calo fisiologico generale: io, per come lavoro, posso ritenermi soddisfatta". Periodo meno facile è invece quello vissuto da Pink Love in via Garibaldi, come spiegato dalla titolare Fabiana Spasiano: "Con i saldi si lavora un pochino di più, ma non c’è tutto questo gran giro. Rispetto allo scorso anno, per me, il movimento è sceso e devo fare i conti con la situazione. Spero che il restante periodo di saldi mi faccia ricredere, soprattutto perché i prezzi sono convenienti e sono soddisfatta della merce che propongo".