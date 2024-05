Un mese di ritardo per i lavori in via Zara

Viaggia con più di un mese di ritardo il cantiere di via Zara. Avrebbe dovuto essere consegnato a metà giugno, secondo le indicazioni che erano state date dal Comune a ridosso dell’avvio dei lavori e invece la data, indicativa, slitta a fine luglio. Così impatterà su tre quarti della stagione estiva la chiusura della strada, parallela di corso Umberto, e collegamento con viale Matteotti e con il lungomare nord. Si allunga il periodo dei disagi per i residenti di quella zona del centro e per i commercianti che hanno le attività lungo la via, perché i ritardi si ripercuotono pesantemente sul registratore di cassa.

Il progetto, il cui avvio è stato annunciato alla metà di marzo, è stato affidato all’Atac per la parte inerente il rifacimento della linea dell’acquedotto e per un costo di 75mila euro, e invece sono stati appaltati alla ditta EdilAsfalti di Camerino sia la demolizione che il rifacimento dei marciapiedi e dell’asfalto, per un importo di 185mila euro.

Approvato intanto in giunta il primo lotto dei lavori di sistemazione di viale Vittorio Veneto. La strada è ridotta a un colabrodo e per asfaltarla occorrerebbero 380mila euro che il Comune non ha disponibili in bilancio. Quindi si procederà per stralci, con il primo dell’importo di 180mila euro destinato a finanziare un intervento sul tratto compreso tra piazzale Italia e via Carso.

Venne invece approvato lo scorso aprile dalla giunta il via libera a un intervento di asfaltatura di corso Garibaldi, pure disseminato di buche. Anche in questo caso i lavori riguarderanno un solo tratto, dal vialetto sud di piazza XX Settembre fino a via Carnia, e per un costo di 210mila euro vista la mancanza di fondi necessari per intervenire lungo tutta la via. Questo nonostante nelle casse del Comune di Civitanova, a oggi, siano giacenti più di 21 milioni di euro.

l. c.