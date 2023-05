Un mese in Brasile, borsa di studio "Wep" per Daniele Castagnari

Daniele Castagnari della 3A dell’Ite Gentili di Macerata ha vinto una borsa di studio che gli permetterà di soggiornare e studiare in Brasile per un mese. Lo studente ha saputo cogliere l’opportunità offerta dall’organizzazione internazionale "Wep per la scuola" con sede a Torino. Daniele si è distinto tra tantissimi studenti, è stato selezionato per il suo profilo scolastico meritevole e potrà usufruire di una importantissima esperienza che arricchirà il suo portafoglio di conoscenze e competenze. La dirigente dell’Ite Alessandra Gattari ha evidenziato che il risultato dello studente è un merito personale, ma anche un riconoscimento alla scuola e ai docenti. La borsa di studio Wep è stata consegnata alla presenza della preside e delle due vicepresidi Cinzia Cecchini e Federica Manoni.