Un milione di euro per il restauro delle mura cittadine

Le mura di Colmurano saranno oggetto di restauro e risanamento dopo i danni causati dal sisma; al tempo stesso, sarà messo in sicurezza il versante sud est, che dà su via del Borgo. È quanto previsto dal progetto approvato dalla Conferenza regionale per un importo di 1,2 milioni. "Un intervento molto importante per il centro storico del paese" commentano il sindaco Mirko Mari e l’assessore ai lavori pubblici Laura Contratti.

L’intervento consiste nella riqualificazione delle mura mediante il restauro oltre al consolidamento del versante in prossimità dell’ingresso in piazza Gualtieri, con una palificata in cemento armato. Questo porterà a un rimodellamento della sede stradale e alla realizzazione di nuovi parcheggi lungo via del Borgo. Previste anche un’implementazione del sistema di illuminazione pubblica e una nuova linea di raccolta delle acque, con inserimento di nuove caditoie.

Il centro di Colmurano conserva ancora, a testimonianza della sua origine medievale, tratti delle mura difensive trecentesche e quattrocentesche, provviste di bastioni, e il torrione poligonale a difesa della porta ogivale di San Rocco, anteriore al 1200, quasi intatta.