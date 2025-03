Un milione e mezzo a Pioraco per ricostruire il Cinema Teatro 70

L’Ufficio speciale ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo del Cinema Teatro 70 di Pioraco, per un importo di un milione 474.835 euro. L’edificio, in viale della Vittoria, è stato danneggiato dal sisma del 2016 e l’intervento appena approvato consiste nella riparazione, nel miglioramento sismico e nell’adeguamento dei due corpi che compongono la struttura. Tra le lavorazioni previste, la demolizione della copertura e il suo rifacimento, idem per il pavimento e le pareti del corpo principale, per la scala della sala proiezione e quelle del palco con la realizzazione di un nuovo accesso. Nella platea del teatro, sul lato opposto al palco, sono previsti 146 posti a sedere, e due per persone diversamente abili. Sul corpo secondario previste la demolizione e la ricostruzione della struttura comprendente servizi igienici, spogliatoi, camerini, scale e locale tecnico.