Un milione per Fontescodella: "Il parco sarà riqualificato"

Staccionate rotte e panchine divelte, area gioco impraticabile e mancata manutenzione generale: questa la condizione del parco urbano di Fontescodella, al centro di numerose segnalazioni e lamentele da parte dei residenti. Anno dopo anno la situazione è peggiorata, tanto da non poter più considerare il luogo come un sicuro centro di ritrovo per famiglie o per giovani intenzionati a divertirsi sfruttando lo skatepark. Un abbandono che lascia le vie adiacenti ancor più spente e prive di vita, dimenticando uno spazio verde di Macerata dalle notevoli potenzialità. Di fronte al malcontento dei cittadini – raccontato nei giorni scorsi dal Carlino –, l’assessore alla sicurezza e ai parchi Paolo Renna spiega i prossimi interventi comunali per il recupero della zona.

"Ci stiamo muovendo per far tornare praticabile il parco urbano, permettendo alle famiglie di considerarlo nuovamente un bel punto di ritrovo. Investiremo quasi un milione di euro, somma che avrà come primo scopo la riqualificazione delle aree verdi e dei vialetti al momento dissestati, sistemando una alla volta tutte le criticità. È già partito l’appalto integrato ed entro la fine dell’anno sarà nominato il direttore esecutivo. Speriamo di riuscire a dare il via ai lavori per l’inverno". Il Comune non è quindi all’oscuro della situazione di degrado di Fontescodella, purtroppo non migliore degli anni precedenti. "Capisco bene le preoccupazioni dei cittadini – afferma Paolo Renna –, per questo ci siamo adoperati affinché vengano trovate e investite le giuste risorse. Fontescodella è sempre stato considerato un parco ‘da spacciatori’, con controlli limitati almeno dal 20162017. Sin dal primo giorno in carica nel ruolo di assessore ho spronato al miglioramento e alla cura del nostro territorio, ad esempio portando il numero di tagli d’erba annuali da due a cinque. Vogliamo che anche il parco urbano torni ad essere un punto importante per la cittadinanza, una possibilità d’incontro e non un luogo spiacevole da evitare. A maggior ragione vista la sua posizione strategica, prolungamento dei giardini Diaz". Renna continua poi, in merito agli effettivi tempi di riqualificazione e manutenzione: "Le tempistiche, come si sa, sono abbastanza lunghe. Prima del 2024 non riusciremo a portare avanti compiutamente il lavoro. Ma siamo a conoscenza dell’importanza degli interventi e della necessità della zona di essere valorizzata e vivificata, sviluppando un nuovo spazio di socializzazione nel centro maceratese".

