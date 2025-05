"Un miracolo per Yerma" a Villa Ficana

Il borgo storico di Villa Ficana si prepara ad accogliere, sabato alle 21, "Un miracolo per Yerma", lavoro teatrale ispirato al dramma di Federico García Lorca per la regia di Luis Marreiros, artista portoghese impegnato nella sperimentazione tra teatro e spazi urbani. L’opera fa parte della trilogia rurale di Lorca e affronta temi universali quali il destino, la repressione sociale e il desiderio frustrato. Yerma, il cui nome in spagnolo richiama l’idea di sterilità e aridità, è una donna che vive nel desiderio struggente di diventare madre, ma si scontra con l’indifferenza del marito e le aspettative oppressive della società. Scelta del regista è quella di fondere l’intensità lirica del testo con l’autenticità di Villa Ficana, permettendo all’ambiente di divenire parte integrante della messa in scena. La produzione è frutto di un laboratorio teatrale avviato lo scorso ottobre, promosso dalla Ctr - Calabresi Tema Riuniti, con quattro giovani attori alla loro prima prova pubblica. Un’occasione unica per scoprire un angolo di Macerata ricco di fascino e memoria. Ingresso a offerta libera. Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro venerdì al 327.2649634 o 0733.470761 (dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13); oppure ctrmacerata@libero.it o museovillaficana@gmail.com.