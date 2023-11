"Un monumento al milite ignoto anche a Santa Maria Apparente"

"Un monumento al milite ignoto anche a Sante Maria Apparente": è la proposta di varie associazioni civitanovesi che, però, finora è rimasta lettera morta in Comune, sebbene la richiesta sia stata presentata circa un anno fa. "Questo è l’unico quartiere a non avere qualcosa di dedicato ai caduti: perciò, abbiamo pensato ad un monumento, con tanto di targa, che celebri le vittime della grande guerra" spiega Emanuela Orlandi, segretaria della sezione cittadina dell’Associazione nazionale combattenti e reduci (Ancr), che insieme ad altri sei sodalizi ha presentato l’istanza a palazzo Sforza. Materialmente, si tratta di una croce in marmo alta 2,10 metri, dotata di una trave d’acciaio e un blocco di cemento, da collocare nei giardini di via Lotto. Il costo forfettario dell’operazione è stimato intorno ai cinquemila euro. "Cogliamo l’occasione per informare la cittadinanza della nostra proposta. Il progetto – aggiunge poi Orlandi documenti alla mano - è stato presentato a ottobre e protocollato a gennaio, ma da quel momento non si è saputo più niente". "Speriamo possa realizzarsi al più presto" è l’auguro di tutti i presenti all’appuntamento di ieri nella sede dell’Ancr, in via Crivelli, dove è stata riproposta l’idea. Idea di cui si dice "onorato" Michele Palermo, presidente della locale sezione dell’Associazione Marinai d’Italia. Le altre realtà coinvolte nella proposta sono le locali sezioni dell’Associazione nazionale carabinieri, Associazione nazionale bersaglieri, Unione nazionale Ufficiali in congedo, Associazione nazionale finanzieri d’Italia e Associazione nazionale polizia di Stato. In rappresentanza, presenti anche l’attuale presidente dell’Ancr Mariano Bartolini, e l’ex Ferdinando Marini, il presidente dell’Anbi Aroldo Cameli, Gianfranco Ciferri dell’Unuci e Tonino Cestola per i Marinai in congedo.