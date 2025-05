Un monumento per don Peppe Branchesi. Cerimonia con il vescovo

La benedizione del vescovo Nazzareno Marconi e l’abbraccio dei familiari, delle istituzioni e di tanti amici al monumento in memoria di don Giuseppe Branchesi e dei sacerdoti di Santa Maria in Selva. La cerimonia si è svolta nei pressi dell’Abbazia della località treiese, dove è stata svelata l’installazione dedicata in particolare al sacerdote morto nel 2020 a causa del Covid. Il rappresentante del comitato parrocchiale Gabriele Soldini, il sindaco Franco Capponi, il vice presidente regionale Filippo Saltamartini, la consigliera di parità della Provincia Deborah Pantana e l’ex presidente della Provincia Antonio Pettinari hanno ricordato la passione e il talento profusi da don Peppe in molteplici campi, dai polentari allo sport, all’ambiente.