Un monumento per don Peppe. Cerimonia con il vescovo Marconi

Sarà inaugurato domani a Santa Maria in Selva, a Treia, il monumento dedicato alla memoria di don Giuseppe Branchesi (nella foto) e dei parroci della frazione. Una cerimonia che la parrocchia locale, oggi guidata da don Igino Tartabini, e la Diocesi di Macerata vogliono condividere con i fedeli e i tanti che negli ultimi 40 anni hanno sostenuto le iniziative del "caro fratello" don Peppe, venuto a mancare il 19 aprile 2020 a causa del Covid. "L’evento ha una grande importanza per la nostra piccola, ma molto unita comunità – ribadisce Gabriele Soldini, portavoce del comitato parrocchiale –: il monumento rappresenta un segno di riconoscenza verso tutti i sacerdoti e il nostro caro don Peppe. Un percorso che oggi trova continuità grazie all’attuale parroco don Igino. Il nostro ringraziamento va anche alla progettista Laura Mariotti e a coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione". Alle 17.30 ci sarà la messa celebrata dal vescovo Nazzareno Marconi; poi avrà luogo l’inaugurazione del monumento, a fianco della chiesa. La giornata è stata scelta come data simbolo dell’assemblea dell’Associazione nazionale dei polentari d’Italia, di cui don Peppe è stato a lungo presidente, che si svolgerà sempre a Santa Maria in Selva dalle 15.