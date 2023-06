Un murale dedicato a Mario Garbuglia, il celebre scenografo civitanovese scomparso nel 2010. A realizzarlo sarà lo street artist spagnolo Wedo Goas (nome d’arte di Edgar Goàs), che dipingerà una facciata di una palazzina in via Malaspina, a Fontespina. L’iniziativa rientra nel progetto ‘PerifericArt’ dell’associazione ‘Anime di strada’ e vede la collaborazione del Comune, dell’Azienda dei Teatri e il coinvolgimento dello Scenaria Festival, del Civitanova Film Festival, dell’associazione Nuova Cartacanta, Museo Magma e di altre associazioni. Oggi l’artista inizierà a dipingere, per terminare il 25 giugno e proprio nel giorno conclusivo ci si ritroverà alle 21 al Bar Servidei dove ci sarà spazio per diversi ospiti tra cui la figlia di Mario Garbuglia, Daniela e per la proiezione di un significativo corto girato proprio da Garbuglia. "Wedo Goas – spiega il presidente di Anime di strada Stefano Ferretti – prenderà spunto da una foto che immortala lo scenografo durante le riprese del film Waterloo. Da segnalare, inoltre, la bellezza del corto che scopriremo poi la sera del 25 giugno, che rappresenta una forma di testamento di Garbuglia con messaggi attuali e molto significativi". Il poster della manifestazione è realizzato da Walter Sardonini e nel corso della presentazione verrà proiettata un’anteprima di promo legato ad un corto sugli scenografi marchigiani oggetto dello Scenario Festival, realizzato da Lorenzo Cicconi Massi.