Un museo a cielo aperto in città. Ecco "Rigenerare Humanum Est"

Corridonia si è trasformata in un museo a cielo aperto grazie al progetto "Rigenerare Humanum Est", che ha segnato il ritorno della Biennale di scultura contemporanea Forma e Materia. Fino al 31 ottobre la città rappresenterà un laboratorio urbano tramite installazioni en plein air e percorsi sensoriali. Il viaggio tra i tre poli espositivi è partito nel primo pomeriggio di ieri al parco di Villa Fermani con un evento incentrato sulle opere di Francesco Roviello, Egidio Del Bianco, Rocco Natale e Valerio Valeri. È stato anche presentato uno spazio destinato alle opere del premio Lanzi 61 di proprietà del Comune di Corridonia, degli artisti Benetton, Sguanci, Peschi e Guidi Bragaglia. La tappa successiva è stata la zona pedonale di viale Italia, dove è stata inaugurata l’installazione di otto opere donate da altrettanti artisti. L’ultimo appuntamento sarà oggi alle 10 nel palazzo liberty di piazzale della Vittoria, dove sarà svelata la mostra sui bozzetti preparatori delle opere scultore degli artisti Francesco Roviello ed Egidio Del Bianco, il tutto arricchito dagli interventi del professor Roberto Cresti dell’Università di Macerata e di Giuliana Pascucci. A seguire si terrà una conferenza sulla rigenerazione urbana con riferimento alle opere d’arte come leva per il recupero e riqualificazione di spazi comuni.

Diego Pierluigi