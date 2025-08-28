Un musical che unisce i giovani: "Sarà un abbraccio alla nostra città"

Non un semplice spettacolo, ma un vero viaggio collettivo. È questo lo spirito di "Sei un mito", il musical che il 6 settembre alle 21 animerà l’arena Beniamino Gigli di Porto Recanati. L’idea è nata nel 2024 da Emiliano Giorgetti, con un progetto che sembrava quasi impossibile: riunire ragazzi e ragazze della città – e non solo – per costruire insieme, da zero, uno spettacolo capace di emozionare, divertire e far riflettere.

A credere sin da subito nell’iniziativa sono state alcune delle realtà associative ed educative più attive del territorio: l’associazione L’Arca (capofila e promotore del progetto), l’Oratorio Don Bosco, il Centro Danza Spettacolo 9 Muse, la Civica Scuola di Musica di Porto Recanati, Ubo Teatro e il Gruppo Scout Porto Recanati 1. "Sei un mito" non nasce da un grande teatro con attori affermati, ma da un gruppo eterogeneo di persone che hanno scelto di scommettere su se stesse.

Da novembre, tra l’oratorio e il Centro Spettacolo 9 Muse, hanno lavorato con passione e disciplina, sacrificando tempo libero e vacanze, ma sempre con il sorriso e la voglia di imparare. Il titolo non è casuale: il "mito" non è un personaggio lontano e irraggiungibile, ma la forza del gruppo, la bellezza del costruire insieme. Sul palco, gli spettatori vivranno un tuffo nella Porto Recanati degli anni ’90, tra ricordi, estati indimenticabili e la voglia di tornare a sognare insieme. "Sarà uno spettacolo, certo – spiegano gli organizzatori –, ma anche un abbraccio collettivo alla nostra città. Perché Porto Recanati merita di essere un luogo dove i giovani trovano spazio e la cultura diventa occasione di incontro e crescita".

Il musical è patrocinato dalla città di Porto Recanati e sponsorizzato da Si Con Te – viale Mazzini, Si Con Te – viale Europa, Hotel Mondial e l’Agenzia Pubblicitaria 2L.