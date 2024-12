Un Natale con le associazioni. Tanti concerti tra le note di festa

Un Natale sempre più all’insegna della collaborazione e del senso di comunità. Le festività in corso a Monte San Giusto, infatti, sono state rese ancora più magiche grazie all’impegno di tanti giovani e di diverse associazioni che hanno collaborato, insieme all’Amministrazione comunale, alla Pro Loco per apportare il loro tocco di estro e creatività. "Abbiamo aperto il periodo delle festività natalizie con la nostra piazza e il corso vestiti a festa, in un’atmosfera piena di magia e di allegria – ha spiegato il sindaco Andrea Gentili–-, grazie all’aiuto delle tante associazioni del nostro territorio, agli uffici comunali, ai volontari, che ogni anno ci permettono di vivere il periodo natalizio con un paese vivo, colorato e sempre elegante".

Il colore scelto per questo Natale è il rosso, a partire dal corso allestito dalla Pro Loco con luci e ghirlande, per passare alla Casa di Babbo Natale e arrivare al grande albero di piazza Aldo Moro, decorato grazie agli addobbi realizzati da giovani sangiustesi. "È stato fatto un grande lavoro di squadra, tra amministrazione comunale, in particolare l’assessore Giancarlo Bagazzoli e i consiglieri Monica Marzetti e Alessandro Canullo, la Pro Loco, l’Ente Clown&Clown, l’associazione Commercianti, l’associazione Le Panette e tante altre realtà del nostro territorio che vogliamo ringraziare per il costante e prezioso aiuto", ha aggiunto l’assessore Gioia Rogani.

Gli appuntamenti natalizi a Monte San Giusto sono stati caratterizzati dalle letture per bambini a Palazzo Bonafede, a cura di Giaconi editore, mentre da oggi partiranno i tradizionali concerti delle feste: il 22 dicembre con la 15esima edizione di "Note di Natale", il 23 dicembre con la banda Ottavio Bartolini, il 26 dicembre con il coro Equi-Voci e il 28 dicembre con la Schola Cantorum Santa Cecilia e la Corale Crux Fidelis di Francavilla. Il 27 dicembre appuntamento speciale con la Tombolata a cura dell’Ente Clown.