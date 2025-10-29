"Un Natale da illustrare", manifesti e volantini per le feste

In vista del programma natalizio "Insieme è Natale 2025", il Comune ha indetto il concorso di idee "Un Natale da illustrare a Porto Recanati", rivolto a illustratori e creativi di ogni età. In pratica, l’opera grafica del vincitore apparirà su tutti i manifesti e i volantini che saranno stampati in città per le feste di Natale. A darne notizia è l’amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini.

"L’obiettivo è quello di valorizzare il talento artistico e la fantasia dei cittadini, chiamati a realizzare un’illustrazione capace di raccontare la città in chiave natalizia – spiega la giunta portorecanatese –. L’opera vincitrice diventerà l’immagine ufficiale delle festività, dai manifesti ai volantini fino ai canali social del Comune, trasformandosi così nel simbolo del Natale portorecanatese".

Il tema che è stato scelto per l’iniziativa "invita a rappresentare Porto Recanati immersa in un’atmosfera di festa, con elementi iconici come il Castello Svevo e l’albero di Natale, lasciando però piena libertà espressiva agli artisti per interpretare lo spirito di comunità". Il concorso è aperto a tutti e prevede l’invio delle opere entro il 18 novembre, all’indirizzo mail del Comune".

L’amministratore spiega che il nome del vincitore sarà svelato domenica 30 novembre alle 17, durante la cerimonia di scioglimento delle ciurme nella chiesa del Suffragio, per poi essere annunciato sui canali ufficiali del Comune.

"Oltre al riconoscimento simbolico – riprende la giunta –, l’artista selezionato vedrà la propria illustrazione diventare protagonista della campagna natalizia cittadina. Sono previste anche menzioni speciali per le opere più meritevoli, che saranno pubblicate online come omaggio alla creatività locale. Un’iniziativa che unisce cultura, arte e senso di appartenenza, trasformando il Natale in un’occasione per raccontare l’anima di una città".