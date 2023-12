Un Natale di solidarietà. Doni per i bimbi ricoverati

Nella sala convegni dell’hotel Cosmopolitan di Civitanova si è dato avvio a un’iniziativa che richiama alla mente il vero significato del Natale: quello della solidarietà e dell’attenzione verso gli altri. Si tratta del lancio della raccolta di regali per i bambini ricoverati al reparto di Oncoematologia del Salesi di Ancona. La raccolta durerà fino al 6 gennaio: si potrà lasciare il dono al Cosmopolitan, poi saranno i volontari a portarli a destinazione. È la seconda edizione del progetto, la prima ha ottenuto molte adesioni, quest’anno si confida di far meglio. L’iniziativa è idea dell’assessorato alla Famiglia, va sotto il nome di ’Un dono sospeso’ e rientra nel progetto "Civitanova città con l’Infanzia". Sostanziale è l’apporto di G.A.I.A., l’associazione composta da genitori che hanno avuto esperienze di cura all’ospedale pediatrico.

Da sottolineare la sensibilità di alcune aziende che la sostengono: I COM spa, che commercializza il marchio Bontempi, metterà a disposizione oltre 100 giocattoli per ii bambini del Salesi, per quelli ricoverati al reparto pediatrico della città e per l’associazione ’Laboratorio musicale Il Palco’. All’incontro di ieri erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore Barbara Capponi, il presidente G.A.I.A. Filippo Marilungo, la responsabile Commerciale Estero di I COM spa Cristiana Grosso, il primario del reparto Pediatria Enrica Fabrizi, Rosanna Ciminari (Al.Pi srl), Luigi Gnocchini (Laboratorio il Palco), Marco Doria ed Emanuele Mancini (G.A.I.A.) e Luca Giustozzi, contitolare Cosmopolitan. "Una rete virtuosa raggiunge i ragazzi che stanno affrontando un difficile periodo negli ospedali – dice l’assessore Capponi – è un segno di vicinanza a chi combatte contro il male e un’occasione per crescere insieme. Un’iniziativa non solo sociale ma anche educativa, nella quale vengono coinvolte anche le scuole". "Si è creata una bella alleanza tra Comune, privati e associazioni", dice invece il sindaco Ciarapica.

"È bello vedere tante persone che si mobilitano nel nome della solidarietà". "L’azienda Bontempi aiuta il Salesi e i Comuni che aderiscono ai progetti solidali – dice Cristiana Grosso –. Siamo felici di regalare un sorriso con i nostri strumenti". Un grazie anche della dottoressa Enrica Fabrizi che si è complimentata per il progetto, di Rosalba Ciminari che ribadisce la disponibilità della Al.Pi srl per simili iniziative. "Per ’Un dono sospeso’ – sottolinea Marilungo –, lo scorso sono arrivati doni anche dalla Sicilia". E infine il maestro Luigi Gnocchini. "La musica è terapia – dice –, accogliamo persone da due mesi a 70 anni. Aiuta a crescere insieme senza distinzioni di età".