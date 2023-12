Un Natale DiVino: degustazioni e musica

Oggi, al Sottocorte Village di Camerino , c’è "Un Natale DiVino", prima edizione di degustazioni e aperitivi delle cantine del territorio e delle loro produzioni. Il tutto accompagnato dalla musica dal vivo del gruppo "Uscita d’emergenza". Immancabile la presenza di Babbo Natale. Ieri si è svolta l’ultima delle quattro inaugurazioni dei luoghi magici del Natale: al quartiere Montagnano, in via M. Santoni, si può ammirare "Christmas in love nella Foresta di Babbo Natale", tra scivoli per bambini e personaggi Walt Disney. Tutto il programma di "Scopri, vivi, gusta il Natale a Camerino" è disponibile sul sito internet e sui canali social ufficiali del Comune.