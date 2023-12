Un Natale tutto da vivere. Le novità a Lido Cluana con ’il bosco dei sensi’

Con il ‘Magic Xmas-Natale nel bosco dei sensi’ si apre il cartellone del Natale civitanovese. È promosso da Re Poesie Floreali e Bottega Malatini per festeggiare i loro dieci anni di attività. Da ieri e fino a domani chi arriva in città potrà vivere esperienze multisensoriali con musiche, fiori, profumi, sapori e racconti visitando la Palazzina sud del Lido Cluana, che ospita l’iniziativa realizzata in collaborazione con l’assessorato al Turismo. Oggi il Bosco Magico riaprirà dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 23. Alle 16 è in programma il racconto olfattivo ‘Il canto di Natale’ di Dickens, a cura di Romina Antonelli, Giusy Shin e Mauro Malatini. Alle 17.30, spazio a dimostrazioni floreali e giochi olfattivi, mentre alle 21.30 Caterina Trucchia, Manuel Coccia, Oscar Genovese e Giusy Shin porteranno gli ospiti in un viaggio nel ‘Nemeton, il Bosco Magico’.