Un nuovo album per Venanzoni

È uscito "Le Regole", il primo singolo di "Figure" il nuovo album dell’artista recanatese Michele Venanzoni (TMHH), cantante rap e compositore. Dal 2014 il musicista entra in Glory Hole e Lil’Thug produce "RooRRoulette" suo primo album solista. Comincia il suo sodalizio con Claver Gold e le sue esibizioni in tutta Italia, assieme ad artisti come Clementino, Rancore, Noyz Narcos, Willie Peyote. Nel 2018 e 2019, pubblica prima "Errare Umano" e poi "Fiore di Loto": due album apprezzati dalla critica per la ricerca musicale e i testi, limpidi e taglienti. "Figure", il nuovo album prodotto da Cosenude Media Projects e Soundpuzzle Studio, è completamente diverso dai precedenti, dove la musica torna ai musicisti, suonata in acustico. Il primo singolo "Le Regole" è una ballata dolce e solitaria, lontanissima da quello che ci si potrebbe aspettare da un rapper. Il brano esce insieme al videoclip, girato da Francesca Zannoni e Michele Coppari di Cosenude Media Projects, e sarà disponibile sul canale YouTube dell’artista. Michele Venanzoni riparte da Recanati, collaborando con Soundpuzzle studio di Edoardo Marani e Cosenude Media Projects. Il primo è lo studio che negli ultimi anni ha prodotto il suono di tantissimi nuovi gruppi del territorio e che è diventato punto di riferimento quando si ha un bel pezzo da produrre. Soundpuzlle è anche specializzato nel sound-design, ovvero nella sonorizzazione dei film, una passione speciale di Edoardo Marani. Cosenude MP, di Michele Coppari e Francesca Zannoni, è una casa di produzione video e agenzia di comunicazione con esperienze nazionali ed europee.

Antonio Tubaldi