Un nuovo anello donato al patrono

Un nuovo anello per il simulacro di San Severino. Una coppia di fedeli (che preferiscono rimanere anonimi) hanno contattato il gioielliere Danilo Panebianco. "Non sapevo che l’anello originale fosse stato rubato – racconta – e un giorno ho ricevuto un messaggio da questa coppia di clienti con allegata una foto molto sfocata del gioiello scomparso. Mi hanno chiesto se potevo ricrearlo. Ma come si può rubare un monile da un santo?" A osservare la foto "quel gioiello sembrava un topazio citrino su montatura in oro. Ma è difficile fare una stima solo basandosi su una foto di scarsa qualità". La coppia aveva a disposizione un budget limitato, non sarebbe stato sufficiente a coprire le spese, così Panebianco e sua moglie Daniela, colpiti dall’accaduto, hanno deciso di contribuire coprendo la cifra rimanente e realizzando il monile. "Abbiamo prima creato un rendering e poi abbiamo realizzato l’anello usando uno zaffiro su montatura in argento con una spessa placcatura in oro. Poi lo abbiamo comunicato a padre Luciano Genga, parroco di San Lorenzo, dove il simulacro è momentaneamente conservato, che si è interfacciato con l’arcidiocesi di Camerino-San Severino". La curia si è occupata di sistemare la teca rotta dai ladri, poi l’anello è stato sistemato al dito del santo. "Siamo molto orgogliosi, è il nostro santo ed è molto ben voluto dalla città. Abbiamo riparato a un atto spregevole" conclude Panebianco. Ordinariamente conservata nella cappella del Duomo Vecchio, per inagibilità post sismica l’urna del patrono è oggi nell’ex sala capitolare di San Lorenzo di Doliolo.

Gaia Gennaretti