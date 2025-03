"Un nuovo appello per lauree ed esami"

Didattica, spazi e servizi sono i tre ambiti sviscerati dal programma presentato dalla lista 2, Obiettivo Studenti. Afferma il presidente Luigi Franchellucci: "In merito alla didattica, crediamo sia molto importante estendere il quarto appello di laurea (approvato in maniera straordinaria a Giurisprudenza) a tutti i dipartimenti; questo perché, dopo una ricerca approfondita, è emerso che Macerata risulta essere tra le pochissime università italiane che ne ha ancora esclusivamente tre. Inoltre, gli studenti che hanno lavorato con contratto regolare per almeno sei settimane nel periodo estivo dovrebbero poter usufruire di un appello aggiuntivo, posizionato tra ottobre e novembre: molti di loro, pur non essendo studenti-lavoratori, pagano gli studi proprio con l’occupazione estiva e sarebbe un’accortezza da considerare".

Spazi e servizi, poi, che si legano inevitabilmente a quelli cittadini, soprattutto con trasporti e tariffe offerte da Trenitalia. "Essenziale è, per noi, introdurre delle convenzioni con Trenitalia – continua Franchellucci –: ci sono già altre università marchigiane, come l’Università Politecnica delle Marche, dove gli studenti iscritti godono di sconti per alcune tipologie di treni. Questo sarebbe possibile e bello anche per gli iscritti a Macerata. Legato a ciò, sarebbe utile introdurre dei forni a microonde nelle aule ristoro dell’ateneo per agevolare i pendolari che pranzano in sede: si tratta – conclude Franchellucci – di una miglioria che numerose università italiane hanno già adottato".