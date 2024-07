Un nuovo asilo nido per Monte San Giusto: "Fondi per 576mila euro"

Un nuovo asilo nido a Monte San Giusto. La buona notizia arriva grazie a ulteriori fondi del Pnrr che il Comune è riuscito a intercettare, e che permetteranno di demolire e ricostruire la ex scuola materna in via Valle, ormai dismessa da anni, per realizzare una nuova struttura di 26 posti. "Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo approvato la variazione al piano delle opere pubbliche dopo aver inserito il finanziamento ottenuto per la realizzazione di nuovo nido – spiega il sindaco Andrea Gentili (nella foto) –. Si tratta di 576mila euro grazie ai quali demoliremo e ricostruiremo l’ex materna di via Valle per realizzare un nuovo asilo che ci permetterà di ridurre le liste di attesa". Trattandosi di fondi del Pnrr, i lavori dovranno procedere speditamente e dovranno essere affidati entro il 30 ottobre. Al finanziamento ottenuto, si aggiungono ulteriori 91.076 euro di risorse proprie che il Comune dovrà spendere per le indagini geologiche, le verifiche, la progettazione e la direzione dei lavori. "Grazie al nuovo progetto e a un ulteriore intervento che il Comune farà sull’asilo esistente, che vedrà aumentare la dotazione di altri sei posti – conclude il sindaco Gentili – siamo certi di rispondere alle esigenze delle famiglie ancora in attesa, e soprattutto di dare un servizio sempre più efficente a tutta la comunità. Continua, anche nel nuovo mandato, l’impegno di questa amministrazione per il sostegno alle politiche sociali e alle politiche legate alla persona".