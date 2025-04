Un nuovo bus tra centro e Unicam

Contram e Comune di Camerino annunciano una nuova linea urbana diretta che collegherà il centro con i dipartimenti dell’Università. Il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdì, dal 24 marzo al 7 giugno. "Questa sperimentazione – ha sottolineato il sindaco Roberto Lucarelli – arriva dopo una serie di richieste pervenute da chi oggi è tornato a risiedere in centro. Un grazie va al presidente di Contram, Stefano Belardinelli. L’amministrazione e Contram hanno lavorato insieme nell’interesse della cittadinanza per dare un servizio più efficiente. Un buon processo di ricostruzione significa infatti anche garantire continuità e accessibilità ai servizi. Potenziare il trasporto pubblico da e per il centro è essenziale per il futuro della città". Anche il presidente di Contram, Belardinelli, ha evidenziato il valore del progetto: "Questo collegamento si aggiunge alle linee operative su piazza Cavour".