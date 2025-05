Un nuovo cantiere stradale. Partono i lavori in via Valenti. Ecco come cambia la viabilità

Da questa mattina, partono i lavori di sistemazione in via Ghino Valenti. Il cantiere riguarderà il tratto dalla fine centro abitato a via del Piccinino. Il traffico sarà regolato in base alla prosecuzione dei lavori: previsto il restringimento della carreggiata con strettoia asimmetrica e/o chiusura alternata della corsia di destra o di sinistra, limite massimo di velocità stabilito in 30 chilometri all’ora, divieto di sorpasso e di sosta con rimozione forzata su entrambi lati della carreggiata dove segnalato e istituzione temporanea del senso unico alternato, regolato da semafori o movieri. Il cantiere sarà aperto fino al 24 maggio, dalle 7 alle 19.

"Faremo ripristini puntuali nei tratti dove da tempo si sono manifestati avvallamenti, ampliati ora con l’accentuarsi della circolazione anche di mezzi pesanti – spiega l’assessore Andrea Marchiori –. Interverremo nel primo tratto della via, di competenza del Comune a differenza del secondo, che inizia mezzo chilometro dopo Neopolis ed è di competenza dell’Anas. Non sarà necessario interrompere il traffico. In ogni caso, era necessario fare questi lavori perché, considerato anche che con l’estate aumenta la circolazione di mezzi a due ruote, la strada deve avere un livelo di sicurezza ottimale".

Il momento è abbastanza critico per la zona, molto trafficata e soprattutto interessata, da quasi un anno, dall’importante intervento lungo via dei Velini per rifare l’asfalto, migliorare il contenimento idrogeologico e la raccolta delle acque, e infine migliorare anche la rete idrica. Dato che quella via è inaccessibile in discesa, è molto aumentato il traffico lungo la cosiddetta lunga per Villa Potenza. Da oggi però anche in quella strada la circolazione sarà più complessa.