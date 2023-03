Un nuovo centro sportivo con cinque campi da padel

Un nuovo centro sportivo nel quartiere di Santa Maria Apparente. Cinque campi da padel, un punto di accoglienza e uno spogliatoio. Il tutto per dare maggior vitalità al lato est della città di Civitanova. Il progetto c’è. Così la giunta comunale ha dato il via all’iter procedurale per la realizzarlo, deliberando un atto di indirizzo. Lo spazio sorgerà lungo via del Torrione e punterà a valorizzare uno sport sempre più diffuso e praticato. L’area, secondo il piano regolatore del comune, è già destinata a insediamenti sportivi ma, per far sì che siano fruibili tutto l’anno, è necessario realizzare i servizi annessi, compresa la copertura in legno dei campi da padel. Questo intervento di riqualificazione contribuirà ad ampliare l’offerta sportiva del quartiere rendendo Santa Maria Apparente, insieme ad altre strutture già presenti, una sorta di "cittadella dello sport" a disposizione di tutti i cittadini. La struttura, oltre ai cinque campi, prevede la realizzazione di un punto di accoglienza e di uno spogliatoio, dotato di docce, wc, servizi igienici e un ripostiglio. Inoltre è prevista l’installazione, sul tetto di un impianto fotovoltaico da 10 kilowatt. La realizzazione prevede inoltre la sistemazione degli impianti pubblici tra i quali l’illuminazione e una nuova cabina elettrica che andrà a potenziare quelle esistenti. Lungo via del Torrione verranno eseguiti dei lavori di sistemzione del marciapiede, a partire dalla lottizzazione fino al santuario di Santa Maria Apparente, il rifacimento dell’asfalto sul lato sud, tra la lottizzazione e la sistemazione del parcheggio davanti alla chiesa. La scelta di realizzare il nuovo centro sportivo in questa posizione è dovuta in primis alla presenza dei parcheggi e delle aree verdi, fattori molto importanti che contribuiranno ad accrescere l’indice di gradimento da parte di tutti coloro che frequenteranno il centro sportivo. Da capire ancora le cifre dei finanziamenti e le tempistiche che serviranno per l’intero iter burocratico.