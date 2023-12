Un nuovo Centro studi atlantici trova casa anche a Civitanova

Costituito a Civitanova il Centro studi atlantici del Mediterraneo orientale, presieduto dall’avvocato Gian Luigi Boschi. È collegato al Club Atlantico italiano, che svolge attività di ricerca, formazione e informazione sui temi di politica estera, sicurezza ed economia internazionale relativi all’Alleanza atlantica, con particolare riferimento al ruolo dell’Italia nella Nato. Tra i più operativi c’è quello di Napoli. Per iniziativa partenopea, in particolare dell’ingegnere Giosuè Grimaldi (presidente del Club) del professor Adriano Giannola (presidente del Comitato tecnico scientifico) e dell’avvocato Gian Luigi Boschi, referente nelle Marche, è stato creato il centro civitanovese, per promuovere la cultura atlantica. La nascita del Centro studi, realtà già operativa ad Ascoli, Fermo, Macerata e Ancona, è stata incoraggiata e sostenuta da autorevoli esponenti marchigiani del mondo accademico, militare e istituzionale. Venerdì, nella sala consiliare del Comune di Civitanova, si è svolta l’assemblea del Centro studi. All’evento, patrocinato dal Comune, sono intervenuti per testimoniare il loro impegno il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, e il presidente del consiglio regionale Dino Latini. L’avvocato Boschi, eletto presidente del Centro studi, l’ingegnere Grimaldi e il professor Giannola (che presiederà anche il comitato tecnico marchigiano) hanno illustrato la natura e le attività che il Club, il Centro studi e il comitato tecnico svolgeranno. L’assemblea ha quindi eletto presidente onorario il generale di corpo d’armata Ciro Cocozza, decorato dalla Nato e dall’Unione europea per le missioni di pace nei Balcani e in Iraq. L’assemblea ha quindi assegnato le cariche. Presidente è Gian Luigi Boschi (nella foto), membro del Club Atlantico di Napoli, presidente onorario il generale Cocozza, vice il generale Amedeo Gravina, delegato per la provincia di Macerata, Andrea Dall’Osso, delegato per Fermo, e John G. Williams, delegato per i rapporti Usa; segretario Tiziano Luzi; tesoriere Pierpaolo Lattanzi, presidente del Cts Adriano Giannola. Nel direttivo sono membri effettivi Boschi, Cocozza, Gravina, Dall’Osso, Williams, Luzi, Lattanzi; Adriano Giannola è membro di diritto; sono invece membri onorari Giosuè Grimaldi e Michele Bove, del Club Atlantico Napoli. Membri osservatori sono i generali Anselmo Donnari e Alessandro Gentili. Valter Angelici è stato delegato ai rapporti con le forze di polizia, Antonio Bernardini ai rapporti con il mondo imprenditoriale, Alessandro Marzetti alla cooperazione internazionale, Marco Montani alle libere professioni, Maria L. Di Bitonto ai rapporti Luiss, Barbara Marucci ai rapporti Unimc, Luca Petrelli ai rapporti Unicam, Paolo Piccinelli alla rivista Hesperia.