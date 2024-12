Un nuovo centrocampista per il Chiesanuova: ingaggiato Alessio Palladini

Continua a rimodellarsi il Chiesanuova in questa finestra di mercato. La società biancorossa ha completato il secondo acquisto tesserando Alessio Palladini, quasi 25enne (compirà gli anni domani) che aveva iniziato questa stagione in Abruzzo, col Mosciano. In passato per lui tanta serie D, con Sangiustese, Porto Sant’Elpidio, Castelfidardo e anche club del Lazio. Un altro centrocampista, lui con doti anche da mezzala, dopo aver ingaggiato la scorsa settimana il fuoriquota Sfasciabasti. D’altronde in quel settore del campo, mister Mobili ha prima perso per infortunio Sopranzetti e poi è stato svincolato Pesaresi. Due in meno e di conseguenza ecco i due innesti. Da capire se il presidente Bonvecchi vorrà fare un’ultima operazione e in questo caso riguarderebbe l’attacco. Intanto tra 48 ore si tornerà in campo e al "Sandro Ultimi" il Chiesanuova ospiterà l’Alma Juventus Fano. Dopo aver affrontato una dopo l’altra tre top di eccellenza come Montecchio, Maceratese e Urbania, la partita migliore per tornare alla vittoria, l’ultima è datata 17 novembre (2-0 al Monturano). I granata infatti sono ultimi, unica squadra senza vittoria e continuano ad essere alle prese con una situazione societaria assai grave, con i giocatori senza stipendio da mesi. Sulla carta la partita migliore anche per non disperdere troppe energie in vista dell’attesa finale di Coppa Italia del 21 dicembre a Senigallia contro l’Urbania.

Andrea Scoppa