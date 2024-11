Un nuovo ecografo al consultorio. Il dono di associazioni e cittadini

Donato un ecografo al consultorio ostetrico-ginecologico di Matelica grazie alla sinergia tra le associazioni di volontariato Don Giovanni Cagnetti di Gagliole, Con Tatto di Castelraimondo, Help di San Severino e alla generosità di molti cittadini. Un bel gesto di solidarietà, frutto anche di una raccolta fondi realizzata attraverso un concerto di beneficienza al Lanciano Forum con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Castelraimondo. Alla presentazione della donazione ieri erano presenti il vicepresidente della Regione Filippo Saltamartini, i tre sindaci di Matelica Denis Cingolani con l’assessore alla sanità Rosanna Procaccini, di Castelraimondo Patrizio Leonelli e di Gagliole Sandro Botticelli, il professore Andrea Spaterna di Unicam in rappresentanza del rettore, il direttore generale Ast di Macerata Marco Ricci, medici e operatori sanitari, Giulia Volpini presidentessa di Con Tatto e Cristina Marcucci di Help.

L’ecografo può essere utilizzato per le visite domiciliari. Ostetrica, assistente sociale, psicologa-psicoterapeuta e ginecologo, attraverso azioni mirate alla prevenzione, stanno promuovendo percorsi divulgativi per i cittadini per migliorare l’assistenza. "La disponibilità di una nuova tecnologia per il consultorio innalza la qualità delle prestazioni – ha detto Ricci –. Il consultorio di Matelica afferisce a un territorio vasto, di cui fanno parte 17 Comuni dell’entroterra montano".