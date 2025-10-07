Un nuovo laboratorio immersivo e virtuale: "Qui i ragazzi impareranno a studiare la chimica"

Un laboratorio nuovo e immersivo nel polo didattico Sant’Agostino dell’Università di Camerino, destinato alla chimica. Un ambiente di apprendimento che combina tecnologia, realtà virtuale e formazione scientifica. All’interno del laboratorio virtuale, studenti e ricercatori potranno eseguire esperimenti reali in realtà virtuale, osservando fenomeni chimici, manipolando strumenti e reagenti digitali, e verificando in sicurezza i principi appresi durante le lezioni. L’esperienza è accompagnata da una guida interattiva, una sorta di lavagnetta virtuale che conduce gli utenti passo dopo passo, illustrando le prime azioni fondamentali e invitando a osservare, riflettere e sperimentare. Il linguaggio grafico e visivo rispecchia l’ambientazione, con un’attenzione alla palette cromatica, ad esempio con colori più accesi per gli oggetti più pericolosi. Hanno presentato il laboratorio i docenti Unicam responsabili del progetto, Claudio Pettinari e Daniele Rossi, quest’ultimo della scuola di architettura e design, la quale ha contribuito con un gruppo di giovani ricercatrici che hanno curato lo sviluppo dell’ambiente virtuale e l’esperienza immersiva in collaborazione con gli esperti dell’azienda Open Comunicazione. "Utilizzeremo questa metodologia innovativa – ha sottolineato il professor Pettinari – come una sorta di addestramento per gli studenti, per poi farli entrare in un laboratorio vero con maggiore sicurezza su cosa si troveranno di fronte". Alla presentazione sono intervenuti il rettore Graziano Leoni, la prorettrice alla didattica Giulia Bonacucina, il presidente dell’associazione Pa Social e docente Unicam Francesco Di Costanzo, la delegata all’orientamento Isolina Marota, il direttore della scuola di scienze del farmaco Gianni Sagratini e il docente del corso di chimica Fabio Marchetti. "Può essere un eccellente strumento di orientamento anche per gli studenti delle scuole superiori che verranno a visitarci"ha commentato Leoni. "L’obiettivo – ha spiegato la prorettrice Bonacucina – è rendere l’apprendimento della chimica più accessibile, dinamico e coinvolgente, valorizzando al tempo stesso la creatività e la collaborazione tra diverse aree scientifiche e progettuali dell’ateneo".

Marco Belardinelli