"Un nuovo modello di gestione" Il piano per i parchi archeologici

Si è tenuta a Belgrado la conferenza finale del progetto europeo "Transfer", di cui l’Università di Macerata è stata capofila. Il progetto è stato finanziato nell’ambito "Programma Adrion" dell’Unione Europea ed è dedicato all’elaborazione di un modello comune di gestione sostenibile per la pianificazione dei parchi archeologici in area adriatica e all’elaborazione dei piani di gestione dei parchi archeologici di Dodona in Grecia, Antigonea in Albania, Ptuj in Slovenia, Sibenik e Omisalj in Croazia oltre che di Urbs Salvia, da dicembre 2021 entrato nell’ambito delle competenze della Direzione regionale dei musei per le Marche. Con l’Università di Macerata hanno lavorato 11 partner europei di Italia, Grecia, Albania, Croazia, Slovenia e Serbia. A Belgrado Roberto Perna, professore di archeologia e coordinatore del progetto, ha presentato il "Common model", esito di un approccio metodologico innovativo alla gestione del patrimonio archeologico, frutto di un lavoro di scambio tra i partner europei, che ha consentito una collaborazione tra i tanti soggetti coinvolti nella gestione e tutela del patrimonio archeologico e del territorio. Sofia Cingolani, funzionaria della Direzione regionale dei musei per le Marche e direttrice del Parco archeologico di Urbisaglia, Ilenia Pierantoni docente di pianificazione urbanistica e territoriale dell’Università di Camerino, e Ludovica Xavier de Silva, archeologa e assegnista dell’Università di Macerata, hanno presentato il piano del "Parco archeologico di Urbs Salvia" e la connessa azione pilota che portato a sviluppare un’esperienza in realtà virtuale legata alle fornaci di età repubblicana oggi non più visibili, attività che hanno visto anche il coinvolgimento della Soprintendenza delle Marche.