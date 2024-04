Un nuovo polo museale nel nome di Gigli

Aperto ieri pomeriggio a Recanati il nuovo polo museale formato dall’unione del Museo della Musica, del Museo Gigli e del Teatro Persiani. Sulle note del bel canto del grande tenore Fabio Armiliato, che ha portato i saluti del sindaco di Genova con cui Recanati è gemellata, e del giovane talentuoso Samuele Lattanzi, accompagnati al pianoforte dal M° Riccardo Serenelli, è stata inaugurata la nuova organizzazione delle sale museali che con un percorso cronologico e tematico ripercorrono la vita e la straordinaria e lunga carriera del grande tenore lirico.

Il nuovo allestimento offre un percorso fortemente interattivo dei preziosi cimeli appartenuti a Gigli, dotato di postazioni e installazioni video, musicali e cinematografiche, arricchito dagli scenografici costumi di scena delle sue interpretazioni più famose. "Tra i numerosi finanziamenti che siamo riusciti a reperire per la nostra città, non nascondo una particolare soddisfazione nell’inaugurare il nuovo museo che permetterà la massima fruibilità a tutti i visitatori – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi –. Un museo inclusivo, progettato per abbattere tutte le barriere architettoniche, cognitive e sensoriali che renderà godibile i nostri contenuti culturali al più ampio pubblico". Nato nel 1961, in virtù della generosa donazione degli eredi di Gigli, e in particolare della figlia Rina, che hanno messo a disposizione numerosi costumi di scena, oggetti, cimeli, fotografie, lettere e documenti appartenuti al tenore, il Museo Gigli è stato, infatti, completamente rinnovato grazie a un finanziamento complessivo di 550mila euro ottenuti sui fondi Pnrr per l’abbattimento delle barriere architettoniche. "Dopo il riallestimento delle Sale Lottesche, il nuovo polo museale sarà un’attrazione imperdibile non solo per i numerosi turisti, ma anche per i recanatesi di ogni età che desiderano conoscere o riscoprire le nostre eccellenze culturali", ha affermato l’assessora alla Culture Rita Soccio. "Siamo inoltre particolarmente orgogliosi della collaborazione con il Museo Omero per offrire percorsi mirati alle persone non vedenti. Crediamo fermamente che la cultura debba essere accessibile a tutti, e non solo a pochi privilegiati". A raccontare il nuovo museo sono intervenuti il presidente del Museo Omero Aldo Grassini, l’architetto Luca Schiavoni progettista dei lavori. A delineare l’arte e la figura di Gigli è stato Piero Mioli del Conservatorio di Bologna, tra i più apprezzati musicologi italiani. Durante la cerimonia al teatro Persiani, è stata scoperta anche la targa in memoria del m° Luigi Vincenzoni, nipote del tenore Gigli, che tanto ha donato al museo recanatese.