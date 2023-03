Un nuovo popolarismo, confronto con Morresi

Una relazione dal titolo "L’identità popolare in politica nasce in Italia" sarà tenuta dal professor Nazzareno Morresi oggi alle 17.30 nell’auditorium parrocchiale di Collevario. A organizzare l’incontro è l’associazione Laikos 2008, che ha raccolto l’appello di Papa Benedetto XVI per una nuova generazione di laici cristiani. Dopo la relazione di Morresi, ci sarà una tavola rotonda sul tema "Un nuovo popolarismo fra sovranismi e populismi", alla quale interverranno Anna Menghi, Massimo Belvederesi e Marco Caldarelli, moderatrice Antonella Fornaro (nella foto). "Il senso di questo confronto – spiegano gli organizzatori – è la provocazione, insita nel titolo stesso, alla ricerca di quella verità delle cose che ci tenga attaccati alla realtà e non agli slogan".